Detienen a “El Dany”; era objetivo del FBI

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a “El Dany”; era objetivo del FBI

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Daniel “N”, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo, contaba con orden de arresto y ficha roja del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“La detención es resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas”, resaltó el funcionario en redes sociales.

El gabinete de Seguridad señaló que la acción operativa se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, los efectivos identificaron el inmueble donde se resguardaba Daniel Silvestre Manjarrez, “El Dany” y al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto y corroboraron su identidad.

Por lo anterior, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

