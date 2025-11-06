Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional reportó tres movimientos telúricos sin víctimas ni daños materiales
El Servicio Sismológico Nacional informó la mañana de este jueves 6 de noviembre que se registraron varios sismos en distintos puntos de México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.
Uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.
Posteriormente, el SSN ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.
Horas antes se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur
El Universal
El Servicio Sismológico Nacional reportó tres movimientos telúricos sin víctimas ni daños materiales