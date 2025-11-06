logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional reportó tres movimientos telúricos sin víctimas ni daños materiales

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 07:58 a.m.
A
Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional informó la mañana de este jueves 6 de noviembre que se registraron varios sismos en distintos puntos de México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

Uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.

Posteriormente, el SSN ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.

Horas antes se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur
Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur

Registran sismos en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur

SLP

El Universal

El Servicio Sismológico Nacional reportó tres movimientos telúricos sin víctimas ni daños materiales

Detienen a "El Dany"; era objetivo del FBI
Detienen a "El Dany"; era objetivo del FBI

Detienen a "El Dany"; era objetivo del FBI

SLP

El Universal

Pintan mural en honor a Carlos Manzo
Pintan mural en honor a Carlos Manzo

Pintan mural en honor a Carlos Manzo

SLP

El Universal

Vuelca un tráiler en Chihuahua; 6 migrantes mueren
Vuelca un tráiler en Chihuahua; 6 migrantes mueren

Vuelca un tráiler en Chihuahua; 6 migrantes mueren

SLP

El Universal

El fatal accidente, en carretera de Chihuahua