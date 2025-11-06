La magia de “Aladdín y la lámpara maravillosa” llegará a San Luis Potosí con una producción encabezada por más de cien estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, quienes presentarán el clásico musical en el Centro Cultural Universitario Bicentenario los días 7, 8 y 9 de noviembre.

La puesta en escena propone un viaje a Agrabah, el mítico mundo de genios, princesas y alfombras voladoras, con una historia que combina humor, aventura y música en vivo. Las funciones se llevarán a cabo este viernes 7 a las 20:00 horas, el sábado 8 a las 16:00 y 20:00 horas, y el domingo 9 a las 16:00 y 20:00 horas.

Inspirada en el texto recopilado por Jean-Antoine Galland, la obra narra las peripecias de Aladdín, un joven soñador que descubre una lámpara mágica y se enfrenta a la disyuntiva entre la ambición y el amor verdadero.

La producción contará con cinco funciones en total, con orquesta en vivo integrada por estudiantes del Tec y músicos invitados de la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo.

El montaje reúne el talento de alumnos en distintas disciplinas: actuación, canto, danza, diseño escénico y operación técnica. A lo largo de varios meses, el equipo trabajó en la creación de un espectáculo que combina destreza artística, efectos visuales y una banda sonora interpretada en directo.

Más allá de la historia conocida, la obra busca mostrar la capacidad creativa y el compromiso de una comunidad estudiantil que ha convertido el teatro musical en una tradición académica y cultural.

Con esta producción, el Tec de Monterrey da continuidad a una línea de espectáculos que ha incluido títulos como “Chicago”, “Hércules” y “Anastasia”, entregando un proyecto escénico que crece con cada generación. “Aladdín y la lámpara maravillosa” pretende ser una experiencia visual y musical para públicos de todas las edades, donde la energía juvenil y el trabajo colectivo son el verdadero hilo conductor.

Los boletos están disponibles en www.superboletos.com y en los puntos de venta autorizados.

El proyecto ademas forma parte de las celebraciones por el 50 aniversario del Campus.