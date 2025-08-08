logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Identifican los restos de otro minero de Pasta de Conchos; suman 19

Familias continúan recuperando los restos de sus seres queridos tras 19 años de la tragedia en Pasta de Conchos

Por El Universal

Agosto 08, 2025 08:51 p.m.
A
Identifican los restos de otro minero de Pasta de Conchos; suman 19

TORREÓN, Coah., agosto 8 (EL UNIVERSAL).- El Mando Unificado de Pasta de Conchos informó que se logró la identificación del cuerpo de un minero más de los que han sido recuperados.

De acuerdo con el Mando Unificado, la información ya fue entregada directamente a los familiares. Con esta identificación suman 19 las familias que han recuperado los restos de sus familiares que murieron hace más de 19 años.

De las 19 familias, 16 han recibido una entrega digna, mientras que tres más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre, informó el Mando Unificado que lo conforman distintas instituciones.

Asimismo, se informó que se han recuperado los restos de 23 mineros, por lo que restan cuatro por ser identificados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifican los restos de otro minero de Pasta de Conchos; suman 19
Identifican los restos de otro minero de Pasta de Conchos; suman 19

Identifican los restos de otro minero de Pasta de Conchos; suman 19

SLP

El Universal

Familias continúan recuperando los restos de sus seres queridos tras 19 años de la tragedia en Pasta de Conchos

Tania Contreras aclara investigación de la FGR
Tania Contreras aclara investigación de la FGR

Tania Contreras aclara investigación de la FGR

SLP

El Universal

Denuncia del PAN Tamaulipas contra la Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas

Van 27 cuerpos entregados de los 386 hallados en Crematorio Plenitud
Van 27 cuerpos entregados de los 386 hallados en Crematorio Plenitud

Van 27 cuerpos entregados de los 386 hallados en Crematorio Plenitud

SLP

El Universal

La Fiscalía investiga 20 denuncias por fraude en funerarias relacionadas con el crematorio de Ciudad Juárez, en un proceso en curso.

ONU alerta sobre explotación sexual en comunidades indígenas
ONU alerta sobre explotación sexual en comunidades indígenas

ONU alerta sobre explotación sexual en comunidades indígenas

SLP

El Universal

Conoce la campaña 'Agentes de Cambio' de la ONU para prevenir la trata de personas en comunidades indígenas.