Iglesia exige políticas públicas tras ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Tras elque ocurrió en

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, un feminicidio registrado en lay el asesinato deen Michoacán, laexigió implementarque, a lay la salud emocional de sus integrantes."Cuando se promueven iniciativas que cuidan la vida desde su inicio hasta su término natural, y que acompañan a laen su misión formativa, se favorece la prevención de la, se fortalecen los vínculos y se siembra una cultura del cuidado que alcanza a toda la sociedad", señaló.A través de su editorial semanal, indicó que respecto a la tragedia de, donde el agresor y unaperdieron la vida, y otras más donde la vida es descartada, es indispensable, pero no es suficiente."Es necesario responder también conquey la, y asumir, cada uno de nosotros, lade cultivar el amor y el cuidado del otro, de nuestro prójimo", pidió lade México.Cuestionó en qué momento la vida dejó de ser sagrada para algunos; qué está ocurriendo en elpara que alguien sea capaz de arrebatar la vida de otro; y si se está atendiendo realmente lasque se gestan en las familias."Vimos con profundo dolor los hechos acontecidos en, en los que un hombre abrió fuego desde la, asesinando a unae hiriendo a más de una decena de personas de distintas nacionalidades", dijo.También recordó que en, una mujeren un "ataque de ira" y un joven estudiante asesinó con un arma de fuego aen Michoacán."Podría pensarse que son. Sin embargo, los atraviesa el hilo deldel otro (...) Lano surge de la nada. Germina en historias fracturadas, en heridas no atendidas, en soledades profundas que, cuando no encuentran cauce, terminan por desbordarse", advirtió.Aseguró que laes el primer espacio donde se aprende a mirar a otras personas como uny no como una amenaza. Además, en ese entorno se forman las emociones, los vínculos y la manera de. Por lo que la normalización del enojo y la invalidación de las emociones acumulan tensiones que pueden provocar la"A esta realidad se añaden iniciativas y propuestas quede la vida, especialmente cuando esta es frágil, incómoda o dependiente, promoviendo el aborto y la eutanasia como soluciones falaces, o impulsando una. Y, en otro nivel, se justifican guerras sin sentido en las que se pierden historias humanas, se destruyen familias y se aniquilan comunidades enteras", expresó.La Iglesia insistió en el llamado recurrente a recuperar elen la, en la escuela y en lasque se impulsan. Cuando unacultiva el diálogo, la empatía y el perdón, se convierte en un espacio que sana, y que aprende a amar, finalizó.