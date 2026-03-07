Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar
Tras rumores en redes, Morena aclaró que AMLO no estuvo hospitalizado por afección cardiaca.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, desmintió las afirmaciones hechas en redes sociales sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comentaba que habría estado internado en el Hospital Central Militar.
Ignacio Mier desmiente rumores sobre hospitalización de AMLO
"Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news", escribió Ignacio Mier en su cuenta de X.
Al final de la reunión del Consejo Nacional de Morena, comenzó a circular la versión de que, debido a una afección cardiaca, el exmandatario habría sido hospitalizado en la Ciudad de México.
Reacciones de Morena ante rumores sobre la salud de López Obrador
Ahí, varios liderazgos de Morena dijeron a EL UNIVERSAL desconocer dicha información; pero negaron que el expresidente haya estado delicado de salud en los últimos días.
