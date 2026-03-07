logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar

Tras rumores en redes, Morena aclaró que AMLO no estuvo hospitalizado por afección cardiaca.

Por El Universal

Marzo 07, 2026 06:33 p.m.
A
Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, desmintió las afirmaciones hechas en redes sociales sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comentaba que habría estado internado en el Hospital Central Militar.

Ignacio Mier desmiente rumores sobre hospitalización de AMLO

"Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news", escribió Ignacio Mier en su cuenta de X.

Al final de la reunión del Consejo Nacional de Morena, comenzó a circular la versión de que, debido a una afección cardiaca, el exmandatario habría sido hospitalizado en la Ciudad de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reacciones de Morena ante rumores sobre la salud de López Obrador

Ahí, varios liderazgos de Morena dijeron a EL UNIVERSAL desconocer dicha información; pero negaron que el expresidente haya estado delicado de salud en los últimos días.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar
Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar

Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO en Hospital Militar

SLP

El Universal

Tras rumores en redes, Morena aclaró que AMLO no estuvo hospitalizado por afección cardiaca.

Profeco vigila precios y servicios rumbo al Mundial 2026
Profeco vigila precios y servicios rumbo al Mundial 2026

Profeco vigila precios y servicios rumbo al Mundial 2026

SLP

Redacción

Reporta revisión de 9,763 productos.

Morena elegirá precandidatos a gubernaturas en junio
Morena elegirá precandidatos a gubernaturas en junio

Morena elegirá precandidatos a gubernaturas en junio

SLP

El Universal

Se establecieron prohibiciones para aspirantes, como no usar publicidad masiva ni recursos públicos

Trump: México, epicentro de la violencia; Sheinbaum responde: "Cabeza fría
Trump: México, epicentro de la violencia; Sheinbaum responde: "Cabeza fría

Trump: "México, epicentro de la violencia"; Sheinbaum responde: "Cabeza fría"

SLP

SinEmbargo.mx

La presidenta evitó confrontación directa y reafirmó la soberanía mexicana ante las críticas