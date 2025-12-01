Illa inicia visita a México con agenda cultural y política

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, comenzó este sábado una visita oficial a México, con una agenda que combina memoria histórica, fortalecimiento institucional y participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde Barcelona es la ciudad invitada.

Apenas aterrizó en Ciudad de México, Illa visitó el Orfeó Català de Mèxic, fundado en 1906 para promover la cultura catalana entre la comunidad residente. Este domingo participará en un acto de memoria en la Casa del Risco, acompañado de familiares de exiliados republicanos y de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien impulsó la acogida de refugiados españoles durante la Guerra Civil.

El lunes, el mandatario catalán se trasladará a Guadalajara, donde sostendrá un encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, antes de inaugurar el espacio de Cataluña en la FIL. El evento reunirá a 800 autores de 34 países, con 3 mil actividades y una asistencia prevista de 900 mil visitantes.

Illa permanecerá dos días en la capital jalisciense. En ese periodo se reunirá con empresarios del sector editorial, visitará el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara y sostendrá encuentros con el escritor Eduardo Mendoza y el cantautor Joan Manuel Serrat.

De regreso a la capital mexicana, el 3 de diciembre encabezará un encuentro empresarial organizado por las cámaras de comercio de Barcelona y de España, y más tarde ofrecerá un discurso ante el Senado de México.

Antes de volver a Barcelona, el jueves dictará una conferencia en la UNAM, la universidad más grande de Latinoamérica.