IMSS abre proceso para contratar 9,616 médicos especialistas en todo México
Las solicitudes se reciben del 2 al 13 de marzo con citas programadas según calificación.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- ElInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició hoy con el proceso de reclutamiento de médicos especialistas, en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
El Seguro Social tiene la meta de contratar a 9 mil 616 especialistas para sus unidades médicas de alta especialidad de todo el país.
El personal del Seguro Social recibirá solicitudes del 2 al 13 de marzo, de 9:00 a 21:00 horas. Para este proceso de reclutamiento, los médicos cuentan con previa cita otorgada conforme a la calificación de egreso de su especialidad médica.
"El proceso es muy fácil, cuando lleguen van a registrarse, van a pasar a la mesa que se les estará asignando. Les vamos a mostrar toda la oferta que tenemos. Posteriormente van a pasar a su módulo de su estado para que les den seguimiento, les den todas las indicaciones, dónde llegar, con quién y la fecha de inicio de labores", dijo Alejandro Martínez Marquina, titular de la Unidad de Personal del Instituto.
El IMSS cuenta con cuatro horarios de citas al día: 09:00 horas, 12:00, 15:00 y 18:00, así como 10 mesas de nominación en las cual se ofertan las especialidades médicas y 10 mesas a través de las cuales se realizará la oferta de plazas.
