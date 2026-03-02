IMSS abre proceso para contratar 9,616 médicos especialistas en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El

(IMSS) inició hoy con el proceso de reclutamiento de médicos especialistas, en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Seguro Social tiene la meta de contratar apara sus unidades médicas de alta especialidad de todo el país.El personal del Seguro Social recibirá solicitudes del, de 9:00 a 21:00 horas. Para este proceso de reclutamiento, los médicos cuentan conotorgada conforme a la calificación de egreso de su especialidad médica."El proceso es muy fácil, cuando lleguen van a registrarse, van a pasar a la mesa que se les estará asignando. Les vamos a mostrar toda la oferta que tenemos. Posteriormente van a pasar a su módulo de su estado para que les den seguimiento, les den todas las indicaciones, dónde llegar, con quién y la fecha de inicio de labores", dijo, titular de la Unidad de Personal del Instituto.El IMSS cuenta conde citas al día: 09:00 horas, 12:00, 15:00 y 18:00, así como 10 mesas de nominación en las cual se ofertan las especialidades médicas y 10 mesas a través de las cuales se realizará la