IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el

de sarampión, a partir de este 11 de febrero, el

difundirá cápsulas informativas animadas en 12, con mensajes sobre la importancia de lay los principales síntomas de alerta del virus, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de inmunización y garantizar que la información llegue a las comunidades más alejadas.Estas cápsulas fueron traducidas con el apoyo de lay Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.En un comunicado, elprecisó que las cápsulas se difundirán a través deen todo el país, por medio del; también a través de las Coordinaciones Estatales de IMSS Bienestar, así como en las Clínicas de Salud situadas en pueblos indígenas, a través de las y los vecinos que integran los(COSABIS).Estos materiales fueron traducidos a las siguientes lenguas:, purépecha, amuzgo, tu´un savi, chinanteco, mixteco, mixe,, tseltal, tsotsil, mazateco y totonaco.Además, en los próximos días se agregarán materiales en otras siete, a la par que se reforzará latanto en unidades médicas de primer nivel como mediantedesplegadas en todas las entidades donde operan los servicios de salud federalizados, con énfasis eny de difícil acceso, incluida la CDMX.