logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas

El IMSS-Bienestar lanzó cápsulas animadas en 12 lenguas indígenas para informar sobre sarampión y vacunación.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 04:05 p.m.
A
IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el

aumento de casos
de sarampión, a partir de este 11 de febrero, el IMSS-Bienestar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


difundirá cápsulas informativas animadas en 12 lenguas maternas, con mensajes sobre la importancia de la vacunación y los principales síntomas de alerta del virus, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de inmunización y garantizar que la información llegue a las comunidades más alejadas.
Estas cápsulas fueron traducidas con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.
En un comunicado, el IMSS-Bienestar precisó que las cápsulas se difundirán a través de radios comunitarias en todo el país, por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; también a través de las Coordinaciones Estatales de IMSS Bienestar, así como en las Clínicas de Salud situadas en pueblos indígenas, a través de las y los vecinos que integran los Comités de Salud (COSABIS).
Estos materiales fueron traducidos a las siguientes lenguas: triqui, purépecha, amuzgo, tu´un savi, chinanteco, mixteco, mixe, náhuatl, tseltal, tsotsil, mazateco y totonaco.
Además, en los próximos días se agregarán materiales en otras siete lenguas maternas, a la par que se reforzará la vacunación tanto en unidades médicas de primer nivel como mediante brigadas de salud desplegadas en todas las entidades donde operan los servicios de salud federalizados, con énfasis en zonas rurales y de difícil acceso, incluida la CDMX.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas
IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas

IMSS-Bienestar lanza cápsulas sobre sarampión en 12 lenguas indígenas

SLP

El Universal

El IMSS-Bienestar lanzó cápsulas animadas en 12 lenguas indígenas para informar sobre sarampión y vacunación.

Velasco destapa a Ruth González previo a reunión en Palacio Nacional
Velasco destapa a Ruth González previo a reunión en Palacio Nacional

Velasco 'destapa' a Ruth González previo a reunión en Palacio Nacional

SLP

El Universal

"Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado", señaló la senadora por San Luis Potosí

En Michoacán, Guardia Nacional destruye plantíos de marihuana
En Michoacán, Guardia Nacional destruye plantíos de marihuana

En Michoacán, Guardia Nacional destruye plantíos de marihuana

SLP

El Universal

Las plantaciones fueron incineradas siguiendo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para combatir la delincuencia organizada.

Sonora y Guanajuato lideran en fosas clandestinas
Sonora y Guanajuato lideran en fosas clandestinas

Sonora y Guanajuato lideran en fosas clandestinas

SLP

El Universal

Concentran el mayor número de las reportadas en México durante el periodo 2023–2024