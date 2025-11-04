logo pulso
IMSS e ISSSTE presentan avances en unidades y programas de salud

IMSS e ISSSTE presentan avances en salud, con Martí Batres destacando unidad en Oaxaca y abasto de medicamentos, y Zoé Robledo resaltando programa 'Vive saludable, vive feliz' en escuelas públicas.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 02:46 p.m.
IMSS e ISSSTE presentan avances en unidades y programas de salud

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El IMSS y el ISSSTE presentaron avances en la construcción de clínicas de salud, así como en programas como "Vive saludable, vive feliz" que ha arrojado múltiples enfermedades en las infancias como obesidad, sobrepeso, desnutrición, caries y agudeza visual.

Martí Batres, titular del ISSSTE, informó que ya se puso en operación la nueva unidad de medicina familiar en Nochixtlán, Oaxaca, y destacó avances en la obra de construcción del nuevo hospital regional del estado.

Destacó el abasto de medicamentos en el Centro Nacional de Distribución que administra Birmex: "Hay actualmente casi 48 millones de piezas de medicamentos que se van renovando cada mes".

También mencionó la atención a las personas damnificadas por las recientes lluvias en Hidalgo, donde se les atendió en náhuatl.

Zoé Robledo, director del IMSS, resaltó la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz que se realiza en las escuelas primarias públicas, en las que se han valorado a 6 millones de niñas y niños.

"Nos hablan de la necesidad de atender los temas de sobrepeso, obesidad, también baja talla y desnutrición, así como los temas de salud bucal, niñas y niños que tienen caries y agudeza visual", comentó Robledo.

Llamó a que el programa no se quede solamente en una detección, sino que se genera un informe para los padres y madres de familia: "Llamémoslo con una boleta de calificaciones, pero sobre el estado de salud de cada niña y cada niño, y en ese informe que se les entrega a las mamás, a los papás y a los tutores se presenta la unidad a donde pueden acudir a su consulta de primer nivel, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE o en el IMSS-Bienestar".

Hasta el momento ya van 374 mil niñas y niños que acudieron a su consulta.

También destacó acciones en salud con el programa México te Abraza, para personas repatriadas.

