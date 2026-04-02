IMSS exhorta a reforzar higiene en alimentos por Semana Santa
El IMSS advierte que el calor y consumo de mariscos aumentan riesgos de infecciones gastrointestinales en Semana Santa.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Ante elincremento de temperaturas y el consumo frecuente
de pescados, mariscos y alimentos preparados fuera de casa durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos para prevenir infecciones gastrointestinales que interfieran en los días de descanso.
En ese sentido, Ana Karen Tena Huerta, especialista en Nutrición adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4, explicó que durante esta temporada el calor acelera la descomposición de los alimentos y favorece el crecimiento de bacterias, lo que aumenta el riesgo de padecimientos como gastroenteritis infecciosa, salmonelosis, amebiasis e intoxicaciones bacterianas.
Detalló que uno de los errores más comunes es dejar la comida fuera del refrigerador por más de dos horas o descongelar alimentos a temperatura ambiente.
Ante ello, recomendó descongelar pescados y mariscos manteniéndolos en refrigeración a menos de 4 °C un día antes de su preparación o usar como alternativa la opción de descongelar en el microondas en caso de contar con él.
En el caso de ceviches o cócteles, sugirió cocción en calor y congelar los productos del mar a -20°C o menos durante al menos siete días para matar parásitosantes de preparar estos alimentos.
Además, aconsejó mantener una higiene estricta que contemple lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de manipular carne o pescado crudo, así como el uso de tablas de cortar y cuchillos distintos para evitar la contaminación cruzada.
Tena Huerta también alertó que consumir alimentos en puestos ambulantes incrementa el riesgo de infecciones debido a la falta de agua potable para el lavado de manos y utensilios, la exposición al polvo y el manejo inadecuado de la temperatura de los ingredientes.
Al respecto, precisó que entre los productos que representan mayor riesgo en la calle destacan salsas crudas, ceviches y cocteles de mariscos, ensaladas con mayonesa y aguas frescas con hielo no purificado.
Por ello, hizo un llamado a la población a preferir establecimientos formales, consumir alimentos recién preparados y servidos calientes, así como observar las condiciones de limpieza del lugar.
Adicionalmente, recordó que el lavado de manos con agua y jabón es la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades gastrointestinales, por lo que recomendó llevar a cabo esta práctica antes de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño y tras manipular dinero o mascotas.
Asimismo, sugirió lavar y desinfectar frutas y verduras, utilizar utensilios distintos para carnes y vegetales, mantener uñas cortas y sin esmalte, así como recoger el cabello al cocinar.
-----Síntomas a considerar para asistir a recibir atención médica
La nutrióloga también alertó acerca de los síntomas que deben tomarse en cuenta para acudir a la unidad más cercana y recibir ayuda, como diarrea persistente o con sangre, vómito frecuente que impida la hidratación, fiebre alta y signos de deshidratación como boca seca o mareos intensos.
Destacó que, en sus tres niveles, el IMSS cuenta con personal capacitado, disponibilidad de electrolitos orales y protocolos de atención para responder ante casos de intoxicación o deshidratación severa, además de mantener vigilancia epidemiológica activa.
Finalmente, enfatizó que disfrutar las vacaciones con moderación, mantenerse hidratado, elegir lugares seguros para comer y no descuidar el lavado de manos son acciones clave para proteger la salud.
