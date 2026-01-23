IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero

La pensión del IMSS representa el principal ingreso mensual para millones de personas jubiladas en México, por lo que conocer la fecha de depósito de la pensión IMSS es fundamental para la correcta administración de sus recursos.

Para este 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer su calendario oficial de pagos, en el que se contempla un ajuste en el pago de la pensión IMSS de febrero.

El ajuste en la fecha del pago de la pensión IMSS se debe a la combinación de dos días no laborables al inicio del mes. El domingo 1 de febrero de 2026 no hay operaciones bancarias, mientras que el lunes 2 de febrero está marcado como día de descanso obligatorio en México, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Ante este escenario, el IMSS determinó que el depósito de la pensión IMSS de febrero de 2026 se realizará el martes 3 de febrero. Ese día, las instituciones bancarias retomarán operaciones con normalidad y el recurso se reflejará en las cuentas de las y los pensionados del IMSS.

Este ajuste implica un ligero desfase respecto a la fecha habitual, por lo que se recomienda tomar previsiones durante los últimos días de enero para evitar afectaciones en el presupuesto.

Aunque el retraso es de apenas dos días, el cambio puede influir en la programación de pagos fijos que normalmente se realizan al inicio del mes, como servicios, renta o compromisos crediticios. Por ello, contar con información anticipada permite organizar mejor los gastos y evitar contratiempos financieros.

Para facilitar la organización financiera de las personas pensionadas, el calendario de pagos de la pensión IMSS en 2026 queda establecido de la siguiente manera:

-Febrero: martes 3

-Marzo: lunes 2

-Abril: miércoles 1

-Mayo: lunes 4

-Junio: lunes 1

-Julio: miércoles 1

-Agosto: lunes 3

-Septiembre: martes 1

-Octubre: jueves 1

-Noviembre: lunes 2

-Diciembre: martes 1