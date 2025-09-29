IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social
El IMSS busca ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, presentando avances y propuestas para el evento.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el marco del Foro Mundial de la Seguridad Social, que se lleva a cabo en Malasia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó la postulación de México para organizarlo en el 2028.
"Empezaron ya las negociaciones y se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en tres años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la Cuarta Transformación", dijo.
Dicho foro, en Kuala Lumpur, se inauguró hoy y se realizará hasta el próximo 3 de octubre, donde participarán 338 instituciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), procedentes de 163 países.
Los debates se basarán en buenas prácticas e innovaciones concretas de las instituciones miembros, así como en un nuevo informe de referencia de la AISS sobre desarrollos y tendencias mundiales en la seguridad social.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social
El Universal
El IMSS busca ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, presentando avances y propuestas para el evento.
Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo
El Universal
Autoridades investigan las irregularidades en la detención de individuos vinculados a la Luz del Mundo y el hallazgo de armas en un campo de entrenamiento.
Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la asistencia de medio millón de personas en sus informes de gobierno