logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

El IMSS busca ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, presentando avances y propuestas para el evento.

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 02:16 p.m.
A
IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el marco del Foro Mundial de la Seguridad Social, que se lleva a cabo en Malasia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó la postulación de México para organizarlo en el 2028.

"Empezaron ya las negociaciones y se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en tres años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la Cuarta Transformación", dijo.

Dicho foro, en Kuala Lumpur, se inauguró hoy y se realizará hasta el próximo 3 de octubre, donde participarán 338 instituciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), procedentes de 163 países.

Los debates se basarán en buenas prácticas e innovaciones concretas de las instituciones miembros, así como en un nuevo informe de referencia de la AISS sobre desarrollos y tendencias mundiales en la seguridad social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social
IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

SLP

El Universal

El IMSS busca ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, presentando avances y propuestas para el evento.

Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo
Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

SLP

El Universal

Autoridades investigan las irregularidades en la detención de individuos vinculados a la Luz del Mundo y el hallazgo de armas en un campo de entrenamiento.

Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno
Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la asistencia de medio millón de personas en sus informes de gobierno

Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex
Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex

Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex

SLP

El Universal

Sheinbaum aborda la situación de abasto en IMSS y los retos en hospitales de Pemex