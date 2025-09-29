Rinde Navarro Muñiz su primer Informe de Gobierno

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, rindió su primer informe de gobierno en el Teatro y Centro Cultural 'Doroteo Arango', donde aseguró que los resultados presentados son fruto del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado.

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, el edil resaltó las acciones realizadas durante su primer año de gestión en materia de infraestructura urbana, programas sociales y apoyo a sectores vulnerables.

En el rubro de infraestructura, destacó la rehabilitación de calles y colonias, la ampliación del acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje, así como el impulso a la educación mediante la entrega de útiles escolares y la mejora de espacios educativos.

Asimismo, enfatizó los programas en favor de los sectores vulnerables, como las pensiones para adultos mayores, el respaldo a mujeres emprendedoras y la atención a familias en situación de riesgo social.

"Hoy en Soledad se vive mejor, porque cada vez más ciudadanos tienen acceso a oportunidades de desarrollo con dignidad", expresó.

Entre los proyectos más relevantes, subrayó los emprendidos en coordinación con el Gobierno Estatal, entre ellos la construcción del puente elevado en el Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, la inauguración del Refugio Animal "Huellitas" en el Fraccionamiento Valencia, y el Parque Lineal en Hogares Populares Pavón, por mencionar algunos.

En materia de seguridad, resaltó el trabajo de la Guardia Civil Municipal, así como el apoyo al personal con la mejora en salarios, la adquisición de nuevas unidades y la entrega de uniformes.

De cara a su segundo año de gestión, adelantó que se continuará con el mismo ritmo de trabajo, y mencionó entre sus proyectos prioritarios la construcción de un nuevo relleno sanitario, el Parque Tangamanga II, y la desincorporación del municipio del organismo Interapas.