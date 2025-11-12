INAH supervisa salvamento arqueológico en Calzada Flotante de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.

Mediante un comunicado, la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) que ante estos hallazgos y conforme a los protocolos establecidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos "el Instituto determinó la suspensión temporal de las obras en el punto de intervención, con el fin de llevar a cabo las tareas de salvamento arqueológico correspondientes".

El INAH detalló que vigila y supervisa de forma permanente los trabajos en la Calzada Flotante, que construye la Secretaría de Obras de la CDMX pues ahí está el ex Templo de San Antonio Abad donde ya ha habido hallazgos arqueológicos.

"El área en la que se realizan los trabajos se ubica contigua al ex Templo de San Antonio Abad, un inmueble histórico que forma parte de la traza antigua del sur del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde previamente se han registrado otros hallazgos durante obras de infraestructura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los arqueólogos del INAH efectúan excavaciones controladas y limpieza minuciosa del material con el fin de determinar su contexto, antigüedad y posible asociación con otros elementos culturales", expuso.

El INAH destacó que esa parte de la obra está suspendida temporalmente, pero no significa la cancelación del proyecto por lo que cuando terminen las excavaciones se podrán reanudar los trabajos.

El INAH reiteró su compromiso con la protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico de la nación, así como su colaboración permanente con las dependencias de los tres niveles de gobierno para conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo urbano y las obras públicas.

La Calzada Flotante o Parque Elevado que correrá por Tlalpan, por arriba de la Línea 2 del Metro, será un espacio peatonal que albergará una zona para exposiciones fotográficas y áreas de convivencia, de acuerdo con los renders de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre el proyecto, que irá del entronque de la Plaza Pino Suárez al Metro Chabacano.