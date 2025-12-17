logo pulso
Incendios y Balazos en Culiacán: Nueva ola de violencia en Sinaloa

Nueva ola de violencia en Culiacán: negocio de cerveza y residencias atacados con balazos e incendios. Bomberos controlan incendios en Sinaloa.

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 01:16 p.m.
A
CULIACÁN, Sin., diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- En una nueva cadena de hechos de violencia, en distintos sectores de la capital del estado, un nuevo negocio de cerveza y dos residencias fueron objeto de ataques a balazos y además fueron incendiadas, sin que hubiera reportes de personas heridas, por lo que tuvieron que intervenir el cuerpo de bomberos.

Una primera notificación de nuevos actos de vandalismo contra un inmueble se registró sobre la avenida Eustaquio Buelna, en la colonia Tierra Blanca, donde la fachada y ventanas fueron destruidas por impactos de bala y fue incendiada en forma intencional.

Los elementos del cuerpo de bomberos, escoltados por personal de seguridad y del Ejército, acudieron a controlar el fuego que consumió los muebles y causó daños a la vivienda de dos pisos, sin que se encontraran personas en su interior.

Poco después de este hecho, los cuerpos de auxilio y de seguridad fueron alertados sobre un nuevo hecho de este tipo en la colonia Lomas de Guadalupe, en donde otra residencia, ubicada por la calle Rio Panuco, fue atacada a balazos e incendiada.

Los responsables derribaron el portón principal por donde se introdujeron para prenderle fuego y luego disparar sus armas contra la fachada, puestas y ventanas y luego retirarse del lugar rápidamente.

Sobre la avenida las Torres, en la zona sur-poniente de la capital del estado, se notificó a la Policía Municipal que un expendio de cerveza fue blanco de disparos de armas de fuego y le prendieron fuego, por lo que los elementos de bomberos acudieron a sofocar las llamadas, sin que se registraran personas lesionadas.

