Índice de financiamiento en ventas de autos chinos alcanza el 75%

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En agosto, el índice de financiamiento en la comercialización de marcas chinas se ubicó en 75% y en el periodo enero a agosto fue de 72%, de acuerdo con el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

El año pasado, el índice de financiamiento de las automotrices chinas era de 61%, según el reporte elaborado con el apoyo de JATO y Urban Science.

La AMDA destacó que, hasta el momento, ninguna automotriz china tiene su propia financiera de marca, por lo que la mayoría de sus créditos para la comercialización de un auto corresponde a una alianza entre la marca y un banco.

En agosto, 54% del financiamiento que dieron las automotrices chinas fue mediante una alianza con un banco; y 45% de los créditos fueron otorgados exclusivamente por los bancos. De estas cifras de financiamiento no se incluye a la marca BYD.

Advierten por caída de apertura de agencias de marca

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, comentó que en el segundo semestre del año ha disminuido la apertura de nuevos puntos de venta o agencias de las marcas chinas debido a que la mayor apertura se dio entre 2020 y 2024, cuando comenzaron a llegar al país.

"Ya están presente la mayor parte de las marcas chinas operando en el país, y ha habido pocos cambios en el número de distribuidores", indicó Rosales, en conferencia de prensa.

A nivel nacional, el índice de financiamiento de ubicó en 73% hasta agosto, sin considerar la venta de flotillas, siendo los estados de Sonora, Tamaulipas, Baja California y Puebla donde incluso el índice de financiamiento rebasa el 80%.

Por segmento de autos, el nivel de financiamiento para SUVs alcanzó 63% en agosto; para autos subcompactos, 60%; autos compactos, 55%; pick ups, 48%; autos deportivos, 50%; y autos de lujo un 49%.

En cuanto al segmento de autos híbridos y eléctricos, 50.6% de sus ventas son mediante algún tipo de financiamiento.

Para estos vehículos, 55% de las ventas fueron a través de una financiera de marca; 23% mediante una alianza entre la armadora y un banco; y 22% por los bancos.