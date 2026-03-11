INEGI: 10.6 millones de mexicanas sufren ciberacoso digital

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El

brinda a las

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

nuevas herramientas para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y protestar, pero a la vez replica y extiende la, sexista ydel país.El(MOCIBA) 2024 delreveló que 10.6 millones de mexicanas mayores de 12 años han sido víctimas de acoso. Ante esta cifra, resulta indispensable disponer de herramientas que permitan prevenir la, guiar la actuación frente a ella y ofrecer soporte a quienes la sufren.Según, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), para abordar este tema es necesario hacerlo visible, analizarlo y entender su materialidad. Esto implica comprender cómo afecta directamente el cuerpo de lasLa, conocida también como "" o "cibernética", es un término construido recientemente para identificar prácticas ocurridas en ese ámbito que reproducen la ejercida a nivel estructural y físico.La académica refirió que dichas violencias son todas aquellasa lasy las llevan a un espacio de, sumisión y vergüenza tan sólo por su"Más allá de definirla o tipificarla, lo importante es comprender que se trata de algo real para entender su impacto. Lo digital permite una reproducción y viralidad de los ataques y eso tiene consecuencias en el cuerpo", dijo.Garay detalló que quienes la han padecido relatan haber presentado, dolor de cabeza, ataques de, depresión y que incluso algunas se cambiaron de casa, turno escolar y, en casos extremos (en especial jóvenes y adolescentes), atentaron contra su vida.Datos del, revelan que en Méxicode personas usuarias de internet, mayores de 12 años, fueron víctimas de ciberacoso. De ese total, 10.6 millones eran. Entre los grupos de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29, se registró unaEn comparación con los hombres, másvivieron situaciones como recibir contenido, insinuaciones o propuestas sexuales. Con mayor frecuencia, ellas experimentaronsobre dar a conocer información personal, audios o videos para extorsionar; rastreo de sus cuentas o sitios web; llamadas ofensivas; provocaciones para reaccionar de forma negativa, y publicación o venta de imágenes o videos deexpresó que cualquiera puede sufrir, por ejemplo,, pero datos como los de MOCIBA muestran una marcaday sexual contra las"El anonimato en redes sociales ha favorecido que hombres adultos se hagan pasar por jóvenes y lleven a cabo, práctica consistente en convencer, sobre todo a niñas y adolescentes, de conversar para obtener información, pedirles fotografías íntimas o enviarles imágenes sexuales no solicitadas para después extorsionarlas conde evidenciarlas ante su familia, profesores o amistades", señaló.-----Especialista advierte especial riesgo para niñas y adolescentesEsto puede derivar en delitos como la desaparición. Garay recordó que en el libro "La fosa de agua", de, la periodista relata casos de niñas y adolescentes que, mediante engaños de varones en edad adulta, eranen una aparente "relación" para convencerlas de verse en algún sitio."Es un tema multifactorial y tendríamos que entender muchas cosas alrededor de él, pero lo cierto es que, en especial entre los 12 y 16 años, no siempre se cuenta con información deo autocuidado y, cuando se sufre esto, no se dice poro culpa", agregó.A partir de investigar y trabajar para un proyecto de prevención deen universitarias,encontró que una de las cosas que más le reportaban las jóvenes es que, al hablar de sus vivencias, nadie les creía y las desestimaban bajo el argumento de que todo fue en internet y que ", no te pegó, agredió o te tocó".Esto es señal de que aún hace falta problematizar y comprender el asunto. "Por fortuna, cada vez hay máspreocupadas por colocar este tema en lay visibilizarlo. Esto es crucial porque ocupan espacios que, por distintas razones, las instituciones de gobierno y universidades no cubren por no darse abasto".La académica añadió que la información y comunicación sony, para ejercerlos, hay que desarrollaren tres: instrumental (aprender a utilizar la tecnología y aprovechar sus ventajas); cognitiva-crítica (comprender mejor la información e identificar sesgos de género, discursos de odio y situaciones en las que se recibe violencia), y digital-comunicativa (conocer los lenguajes y producir contenidos propios).Por ello, reapropiarse de los espacios digitales debe acompañarse de cuidados como tenerque no se repitan en aparatos tecnológicos y cuentas; combinar caracteres, mayúsculas, minúsculas y números; no aceptar todas las cookies de las páginas a las que se ingresa; revisar y rechazar las que no te parezcan; usar plataformas alternativas o de cifrado; poner perfiles privados y revisar cómo funcionan las normas comunitarias de las plataformas, así como"Cada una de nosotras tiene derecho a colocar nuestros mensajes, ideas y participar en el espacio digital, por eso necesitamos tomarnos muy en serio su reapropiación", finalizó Garay.