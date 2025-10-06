Infonavit cerrará 2025 con más de 300 mil viviendas terminadas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al cierre de este año la institución habrá concluido 302 mil 171 viviendas, lo que representa el 25% de la meta de un millón 200 mil hogares que se busca edificar durante la actual administración.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza detalló que en 25 estados del país ya se iniciaron proyectos que suman 110 mil viviendas en construcción, mientras que otras 200 mil 600 se encuentran contratadas y en etapa de desarrollo.

En el caso de Tamaulipas, señaló que se construirán 43 mil 600 viviendas, la mayoría ya contratadas. Explicó que, una vez firmados los contratos, los desarrolladores tienen entre 30 y 45 días para entregar los proyectos ejecutivos, y tras su validación por parte del Instituto, inicia la urbanización con drenaje, agua, energía eléctrica, calles y banquetas.

El funcionario anunció que este mes Infonavit comenzará la entrega de viviendas en 11 estados, entre ellos Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, y que en noviembre se sumarán nueve entidades más, incluyendo Michoacán, Veracruz, Chiapas y Sonora.

Romero Oropeza subrayó que, por instrucción de la Presidenta, los créditos se simplificaron para garantizar el acceso a los sectores más vulnerables:

"Los requisitos son tres: ganar entre uno y dos salarios mínimos, no tener vivienda propia y contar con empleo formal", precisó.

Además, anunció que los jóvenes podrán solicitar un crédito con solo seis meses de antigüedad laboral, facilitando el acceso a su primera vivienda.

Durante su exposición, el titular del Infonavit presentó una página digital de transparencia que permitirá consultar los contratos y montos de cada proyecto de vivienda a nivel nacional.

En tono humorístico, al mostrar un render de las viviendas, pidió a los diseñadores "no meter muebles fifís" en los modelos.

"Un desarrollador le metió muebles muy finos y me senté y dije: ´no, pues está mejor que mi departamento´", comentó entre risas.

Finalmente, Romero Oropeza aseguró que las entregas continuarán de forma semanal y mensual, con especial atención a jóvenes, madres solteras, padres solteros y personas con discapacidad, sectores que históricamente han enfrentado más obstáculos para acceder a una vivienda digna.