Birmex firma contrato con empresa observada

Por El Universal

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
Birmex firma contrato con empresa observada

Ciudad de México.- El pasado 26 de septiembre, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) contrató a Medica Farma Arcar mediante adjudicación directa para entregar medicamentos en unidades del IMSS Bienestar ubicadas en nueve entidades.

Esta empresa fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 5 de febrero de 2025, por no presentar documentación que comprobara que entregó medicamentos, vacunas e insumos en 368 hospitales, almacenes estatales y delegaciones, y un posible daño al erario en 2023.

Aún así, Birmex firmó hace unos días el contrato BIRMEX-066/2025 con Medica Farma Arcar por 73 millones 279 mil pesos para encomendarle la entrega de medicamentos en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

En la auditoría 2023-2-12NEF-23-0234-2024, entregada a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación señaló que en 2023 Medica Farma Arcar recibió pagos por 25 millones 760 mil pesos de Birmex, sin comprobar la entrega de medicamentos, vacunas e insumos en unidades médicas.

El ente fiscalizador encontró que Birmex pagó 17 millones 417 mil pesos a Medica Farma Arcar sin contar con los entregables denominados listas de empaque, acuses de recibo y remisiones de pedido del servicio de distribución en 368 destinos.

