Sindicatos y la 4T llenaron el Zócalo

Ciudad de México.- Con el apoyo de sindicatos y centrales obreras se volvió a abarrotar el Zócalo capitalino y calles aledañas para presenciar el informe al pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el primer año de su toma de posesión.

Morena también puso su granito de arena con miles de personas de distintos puntos del país. En total, según la Secretaría de Gobierno capitalino, Sheinbaum congregó más de 400 mil ciudadanos en el primer cuadro de la capital, en la asamblea más numerosa que ha encabezado.

La Mandataria dio su mensaje en un escenario pletórico, acompañada de su gabinete legal y ampliado, gobernadores y legisladores de la Cuarta Transformación, aunque en el acto los liderazgos del nuevo régimen estuvieron juntos en la Plaza de la Constitución, pero no revueltos.

Personajes relevantes como los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, así como el líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello fueron relegados a la segunda fila y con una valla metálica de por medio, por lo que sólo pudieron saludarla de lejos.

Los mayores contingentes que llegaron al Zócalo fueron los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).