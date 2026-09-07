Inhabilitan 3 laboratorios clandestinos en Guerrero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina en diferentes puntos de la zona serrana de Guerrero.

En total, los uniformados incautaron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.

En una primera acción, en el municipio de Zirándaro, los efectivos hallaron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, dos de ellas con mil kilos de un material blanco, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas.

También, encontraron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y tres mil 750 kilos de sosa cáustica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otra acción en el mismo municipio se aseguraron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas LP, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores.

En áreas anexas localizaron diversos recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.

En el municipio de Coahuayutla ubicaron 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas, un tanque de gas LP de mil litros y diversos equipos; en áreas anexas localizaron condensadores y tinas industriales.

Al concluir las diligencias, los objetos y materiales asegurados fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, y se informó al agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia.