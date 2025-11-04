Inicia construcción del Memorial para desaparecidos en Nayarit

TEPIC, Nay. (EL UNIVERSAL).- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) dio inicio a la construcción del Memorial para Personas Desaparecidas en Nayarit, el cual, será un espacio destinado a honrar la memoria de quienes no han regresado y a fortalecer el compromiso institucional con sus familias.

Afirmó que el memorial será un homenaje digno, construido con respeto, amor y acompañamiento hacia las madres, padres, hijas e hijos que no han cesado en la búsqueda de sus seres queridos y reiteró que no permitirá obstáculos ni excusas que retrasen su edificación.

El memorial contará con 18 monolitos de concreto, donde se ubicarán las placas, 10 bancas y una escultura alusiva. Además, tendrá una plazoleta, andadores, jardineras para área verde e iluminación, a fin de que las personas que acudan, puedan descansar un momento y contemplar con respeto el homenaje que se les brinda para sus familiares desaparecidos.

De acuerdo con el proyecto, la obra será entregada el 1 de enero de 2026 y se hizo con recursos cien por ciento estatales; el gobernador Navarro Quintero expresó que este proyecto representa uno de los momentos más significativos y emotivos de su gestión, al tratarse de un acto de conciencia y empatía ante el dolor de cientos de familias nayaritas que buscan justicia y verdad.

"El día de hoy vengo a cumplir un compromiso moral, un compromiso humano, un compromiso de dolor. El día de hoy habremos de iniciar con lo que deberá de ser algo muy digno, algo verdaderamente que representa el homenaje a las desaparecidas y a los desaparecidos", expuso.

Y consideró que "ojalá exista la esperanza de encontrarlas o de encontrarlos. Como ustedes me lo han dicho muchas veces con dolor, 'si ya no viven, desafortunadamente queremos saber dónde están sus restos y traerlos con nosotros'. Y esa situación nos ha llevado a caminar de la mano y hacer el máximo de los esfuerzos que resulta poco, para el dolor que ustedes tienen".

En su mensaje Navarro Quintero llamó a la reflexión social y recordó que ninguna causa debe estar por encima del dolor humano.

Y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, comentó que este proyecto representa el cumplimiento de un compromiso genuino, nacido del corazón, con el único propósito de acompañar el dolor y la lucha de las familias que por años han vivido la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos.

Además reconoció la voluntad y sensibilidad del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien cumple su palabra al iniciar las obras de este espacio digno y humano.

"No venimos a darles falsas esperanzas, no venimos a decirles 'no se preocupen mañana los van a encontrar', porque no sabemos qué es lo que ha sucedido, pero de que estamos en la lucha con ustedes, lo estamos, y queremos que llegue a todas y cada una de ustedes la justicia que se merecen y sobre todo, el conocimiento de la verdad. Porque no hay dolor más grande que no saber en dónde están", especificó.

La presidenta del DIF Estrada Martínez hizo un llamado a las familias a no rendirse y continuar en la búsqueda de la verdad y les reiteró que no están solas y que cuentan con el respaldo del gobierno del estado y del DIF Nayarit.

En su momento, Verónica Bironchi Rodríguez, del colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNNAY), destacó la importancia del trabajo conjunto con otras agrupaciones y colectivos que comparten la misma lucha. Además, expresó su agradecimiento al gobernador Navarro Quintero y a su esposa Estrada Martínez, por su voluntad, sensibilidad y humanidad hacia esta causa.

"Para nosotros familia COFAUNNAY, es muy importante este memorial es un símbolo de nuestra resistencia y de nuestra búsqueda incansable por la verdad y la justicia. Es fundamental que las iniciativas del memorial provengan de nuestras propias familias. Que contengan y se tomen en cuenta los elementos que significan nuestro sentir, nuestra gestión y el respaldo del Estado e institucional", añadió.