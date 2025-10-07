Inicia entrega de Viviendas del Bienestar en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El programa de Viviendas del Bienestar impulsado por el Gobierno de México comenzó su primera fase de entregas en octubre de 2025.

Tabasco fue el primer estado en recibir los nuevos hogares, y se espera que más entidades se sumen en los próximos meses. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que el objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna para miles de familias mexicanas.

¿Cuándo se entregarán las Viviendas del Bienestar?

Las primeras entregas comenzaron en octubre de 2025, y el proceso continuará hasta los primeros meses de 2026.

Durante esta etapa inicial, se prevé la entrega de más de 7 mil 600 viviendas, con posibilidad de ampliar la cifra según el avance del programa y las necesidades de cada estado.

La meta de Conavi es mantener un calendario progresivo que permita llegar a diferentes regiones del país antes de febrero de 2026.

¿Qué estados recibirán las primeras viviendas?

Tabasco fue el primer estado en recibir casas del programa a inicios de octubre de 2025.

Posteriormente, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Morelos y Yucatán se incorporarán a esta etapa de distribución.

Cada una de estas entidades contará con fechas específicas de entrega, determinadas según la disponibilidad de viviendas y el avance de la construcción.

¿Cómo puedes saber si tu estado participa en esta etapa?

La Conavi habilitó un sistema oficial de consulta para que las y los interesados puedan verificar si su entidad está incluida y conocer los puntos de registro.

A través del portal se pueden revisar las ubicaciones de los módulos, las fechas estimadas de entrega y los requisitos de participación.

¿Los jóvenes también pueden acceder a este beneficio?

Sí. Uno de los principales enfoques del programa es incluir a la población joven que busca su primera vivienda. Conavi explicó que este nuevo modelo elimina ciertos requisitos restrictivos, facilitando el acceso a quienes cuentan con ingresos modestos o informales. De esta forma, se abre una oportunidad real para miles de jóvenes que antes no podían acceder a un crédito o subsidio habitacional.