Inicia escrutinio especial en Honduras para definir elección presidencial

TEGUCIGALPA (AP) — El Consejo Nacional Electoral de Honduras informó el jueves que se puso en marcha el escrutinio especial que podría definir al ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre, tras semanas de incertidumbre, acusaciones y presiones del gobierno de Donald Trump para que finalice la revisión de los resultados.

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial", expresó en las redes sociales la consejera presidenta del organismo electoral, Ana Paola Hall.

A esta etapa del proceso ingresarán 2.792 actas de la elección presidencial que presentan supuestas inconsistencias y errores que deberán ser subsanados, para tener un dato exacto del número de votos que definirán a un ganador, explicó Hall. No está claro cuánto tiempo tomará esto, aunque algunas autoridades electorales estiman que probablemente varios días.

El proceso se encontraba paralizado hace más de una semana debido a la negativa de los representantes del conservador Partido Liberal de integrar las Juntas Electorales de Verificación y Reconteo.

El obstáculo para iniciar ese proceso se centraba en la forma en que se realizaría el conteo debido a que los liberales solicitaban que se abrieran las 2.792 maletas electorales y se contara voto por voto.

Con el 99,80% del escrutinio hasta la fecha, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40,54% de los votos frente al 39,19% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

En un distante tercer puesto figura la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), quien lleva el 19.29% de los sufragios. Moncada no reconoce los resultados.

El clima en Honduras seguía tenso por la parálisis del escrutinio y las denuncias de presunto fraude por parte del Partido Liberal y el oficialista Libre. En los últimos días se registraron algunas pequeñas protestas de seguidores de esas dos organizaciones políticas con cierres de calles, quemas de llantas y violencia que dejaron algunos heridos, según las autoridades.

La presidenta Xiomara Castro había convocado la víspera a una movilización a Casa Presidencial para denunciar un supuesto fraude y lo que la mandataria llamó como un "golpe electoral" debido a la interferencia del presidente Trump al respaldar días antes de la votación en las redes sociales al conservador Asfura y cuestionar a la contrincante oficialista.

Pero el jueves la mandataria dijo durante un discurso en un acto de ascensos en las Fuerzas Armadas que respetará la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

"Aún en estas difíciles circunstancias, he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral", señaló.

La ley electoral establece que una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.