Inicia pleno del Senado reforma para eliminar "pensiones doradas"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

inició la

de laque busca eliminar las llamadas "pensiones doradas" en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza, así como Pemex, entre otras, para evitar que existan pensionados que perciban hasta un millón de pesos mensuales.La reforma constitucional establece un tope a las jubilaciones dede empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo. Con ello, se prevé que no serán más de la mitad de la remuneración de la o del titular de la Presidencia de la República, es decirLa modificación alde la Constitución pretende limitar las pensiones sólo de esos, no de quienes hayan trabajado en secretarías de Estado, ni tampoco las fuerzas armadas.En tribuna, el senador por Morena,, dijo que "existe miles de personas recibiendo. El caso ya que está haciendo historia es el de una persona de la extinta Luz y Fuerza que ganade pesos al mes por su pensión. Cuando es verdaderamente una muestra de un abuso de un interés meramente egoísta de una persona. Eso es lo que tratamos de combatir".Argumentó queen esta reforma porque "todo ese dinero que cobraron anteriormente y que siguen cobrando hasta que entre vigencia de esta ley no le será pedido que lo devuelva. Porque eso sí sería afectar un interés, un".