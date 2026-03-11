logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inicia pleno del Senado reforma para eliminar "pensiones doradas"

La propuesta busca evitar pensiones superiores a 70 mil pesos en altos mandos de empresas públicas.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:31 p.m.
A
Inicia pleno del Senado reforma para eliminar pensiones doradas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

Senado
inició la discusión

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


de la reforma presidencial que busca eliminar las llamadas "pensiones doradas" en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza, así como Pemex, entre otras, para evitar que existan pensionados que perciban hasta un millón de pesos mensuales.
La reforma constitucional establece un tope a las jubilaciones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo. Con ello, se prevé que no serán más de la mitad de la remuneración de la o del titular de la Presidencia de la República, es decir 70 mil pesos.
La modificación al Artículo 127 de la Constitución pretende limitar las pensiones sólo de esos entes públicos, no de quienes hayan trabajado en secretarías de Estado, ni tampoco las fuerzas armadas.
En tribuna, el senador por Morena, Oscar Cantón Zetina, dijo que "existe miles de personas recibiendo pensiones estratosféricas. El caso ya que está haciendo historia es el de una persona de la extinta Luz y Fuerza que gana más de 1 millón de pesos al mes por su pensión. Cuando es verdaderamente una muestra de un abuso de un interés meramente egoísta de una persona. Eso es lo que tratamos de combatir".
Argumentó que no hay retroactividad en esta reforma porque "todo ese dinero que cobraron anteriormente y que siguen cobrando hasta que entre vigencia de esta ley no le será pedido que lo devuelva. Porque eso sí sería afectar un interés, un derecho adquirido".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia pleno del Senado reforma para eliminar pensiones doradas
Inicia pleno del Senado reforma para eliminar pensiones doradas

Inicia pleno del Senado reforma para eliminar "pensiones doradas"

SLP

El Universal

La propuesta busca evitar pensiones superiores a 70 mil pesos en altos mandos de empresas públicas.

INEGI: 10.6 millones de mexicanas sufren ciberacoso digital
INEGI: 10.6 millones de mexicanas sufren ciberacoso digital

INEGI: 10.6 millones de mexicanas sufren ciberacoso digital

SLP

El Universal

El anonimato en redes facilita prácticas como grooming, que ponen en riesgo a niñas y adolescentes en México.

Gobierno renueva acuerdo para mantener gasolina magna a 24 pesos
Gobierno renueva acuerdo para mantener gasolina magna a 24 pesos

Gobierno renueva acuerdo para mantener gasolina magna a 24 pesos

SLP

El Universal

Pemex aclara que no hay subsidios en el acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina magna.

Con voto en contra del PVEM y PT, rechazan reforma electoral de Sheinbaum
Con voto en contra del PVEM y PT, rechazan reforma electoral de Sheinbaum

Con voto en contra del PVEM y PT, rechazan reforma electoral de Sheinbaum

SLP

El Universal

Los aliados de Morena anunciaron que no iban con el dictamen, aunque continuarán en la alianza