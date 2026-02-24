logo pulso
Inicia reactivación en Jalisco tras violencia por caída de El Mencho

Seguridad en transporte y servicios esenciales permite recuperación económica en el estado.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 04:01 p.m.
A
Inicia reactivación en Jalisco tras violencia por caída de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

Organizaciones empresariales
, de comerciantes, de comercio exterior e industriales de Jalisco aseguraron que operan normalmente

en el estado.
"Actualmente, las empresas del estado se encuentran operando en su totalidad, reflejo del compromiso y la responsabilidad de trabajadores y empleadores en esta etapa de reactivación", explicó.
Agregaron que es momento de "mirar hacia adelante, Jalisco está de pie, trabajando y avanzando, con unidad, responsabilidad y confianza, sigamos retomando nuestra vida cotidiana y construyendo juntos un futuro más fuerte para todos".
En un comunicado, explicaron lo anterior el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales Jalisco, la Confederación Patronal de Jalisco y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Jalisco.
Tras los bloqueos y la ola de violencia que se registró tras el operativo gubernamental que terminó con la vida de "El Mencho", los organismos del sector productivo dijeron que las dependencias de seguridad garantizan la seguridad en el transporte público y servicios esenciales, por lo que existe confianza para reestablecer las actividades.
Por lo que operan regularmente "las Industrias, el comercio, los servicios y el turismo, por lo que podemos ver supermercados, tiendas de autoservicio, bancos y tiendas departamentales, garantizando el acceso de la población a bienes y servicios esenciales".
Afirmaron que la labor del gobierno de Jalisco junto con las instancias encargadas de resguardar la seguridad les permite "continuar con paso firme en la recuperación de la vida laboral y económica de nuestro estado".

