Intensifican operativos contra venta ilegal de pirotecnia en Culiacán

CULIACÁN, Sin., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil en Culiacán, dijo que se han intensificado los recorridos de vigilancia en diversos negocios, tianguis y locales fijos y semifijos lo que ha permitido asegurar 20 kilos más de diversos artículos de pirotecnia prohibidos.

Señaló que en un negocio de mercería se descubrió la venta de pirotecnia por lo que se procedió a recoger toda esa mercancía como parte de una intensa campaña, a fin de evitar posibles accidentes, algunos de ellos de gran magnitud.

El funcionario externó que adicional a la campaña contra la venta de pirotecnia se desarrolla otra en la que se orienta a los padres de familia sobre los riesgos que implica que ellos o sus hijos, en esta época de las fiestas decembrina, se diviertan con artículos que son elaborados con pólvora los cuales resultan de muchos riesgos.

Mendoza Ontiveros instó a los comerciantes fijos o semifijos a que se abstengan de vender cualquier tipo de pirotecnia, en virtud que se van a fortalecer los operativos, con auxilio de las corporaciones policiacas.

Hizo ver que en el transcurso de este mes se han decomisado 25 kilos de diversos productos elaborados a base de pólvora, muchos de ellos muy potentes, cuyo manejo implica un grave riesgo para los menores de edad e incluso para los adultos

A inicio de este mes, la Coordinación de Protección Civil en Culiacán puso en marcha un operativo para combatir la venta de pirotecnia. En una primera acción desplegada en dos colonias da la zona sur se decomisaron cinco kilos de diversos productos elaborados con pólvora.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de la dependencia, externó que con estas medidas preventivas se desea hacer conciencia entre los padres de familia para que no permitan que sus hijos jueguen con artefactos explosivos que pueden causarles lesiones.

Señaló que se busca sacar de los abarrotes, calles, mercados y puestos semifijos las ventas de toda clase de artefactos elaborados con pólvora que se han vuelto muy populares pero muy peligrosos ya que muchos de ellos son elaborados con excesiva pólvora.