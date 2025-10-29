Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy

La Fiscalía Capitalina confirmó que la Interpol detuvo al ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de México Simón Levy, en Portugal, cuenta en el país con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos, originadas por su inasistencia a siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025.

La detención fue resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero de la persona detenida.

Consta en el expediente de Simón Levy que en el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso. Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparado por segunda ocasión a la audiencia de imputación.

En el segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libre orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

"Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparancia ante la autoridad judicial", explicó la fiscalía.

La FGJCDMX mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.