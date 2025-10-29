logo pulso
Bloquean carretera a Rioverde por fallas en drenaje en la 1º de Mayo

Los manifestantes cerraron la vialidad que conduce hacia el centro de la ciudad

Por Flor Martínez

Octubre 29, 2025 12:25 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Habitantes de la colonia Primero de Mayo bloquearon la mañana de este miércoles un tramo de la carretera Rioverde, a la altura del acceso a dicha colonia, para denunciar las severas fallas en el sistema de drenaje que afectan a la zona.

Con pancartas en mano, los manifestantes cerraron la vialidad que conduce hacia el centro de la ciudad, lo que provocó largas filas de vehículos particulares y de transporte público.

De acuerdo con los inconformes, el problema se agravó desde hace dos meses, debido a la falta de funcionamiento de la red sanitaria, lo que ha ocasionado filtraciones y acumulación de aguas negras en el interior de varias viviendas.

Ante esta situación, los vecinos exigieron la intervención inmediata del organismo operador Interapas, y advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que personal de la dependencia acuda al lugar y se comprometa a solucionar el problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de Tránsito y Policía Vial de Soledad realizaron labores de abanderamiento en la zona, mientras que los automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas.

