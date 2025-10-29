Bloquean carretera a Rioverde por fallas en drenaje en la 1º de Mayo
Los manifestantes cerraron la vialidad que conduce hacia el centro de la ciudad
Habitantes de la colonia Primero de Mayo bloquearon la mañana de este miércoles un tramo de la carretera Rioverde, a la altura del acceso a dicha colonia, para denunciar las severas fallas en el sistema de drenaje que afectan a la zona.
Con pancartas en mano, los manifestantes cerraron la vialidad que conduce hacia el centro de la ciudad, lo que provocó largas filas de vehículos particulares y de transporte público.
De acuerdo con los inconformes, el problema se agravó desde hace dos meses, debido a la falta de funcionamiento de la red sanitaria, lo que ha ocasionado filtraciones y acumulación de aguas negras en el interior de varias viviendas.
Ante esta situación, los vecinos exigieron la intervención inmediata del organismo operador Interapas, y advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que personal de la dependencia acuda al lugar y se comprometa a solucionar el problema.
Elementos de Tránsito y Policía Vial de Soledad realizaron labores de abanderamiento en la zona, mientras que los automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas.
