Investigación en curso por amenazas de bomba en la UNAM
Las autoridades continúan trabajando en la investigación de las denuncias por amenazas de bomba en la UNAM
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha recibido 18 denuncias relacionadas con amenazas de bomba en la UNAM, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
En conferencia de prensa, señaló que hay avances importantes en las investigaciones al respecto, con probables responsables identificados en algunos casos, por lo que se están emitiendo los citatorios correspondientes, para continuar con la investigación.
"Decir que hemos recibido 18 denuncias relacionadas con estos hechos. Decir que estamos muy coordinados con las autoridades de la UNAM, para poder avanzar con las instituciones, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana", precisó.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal capitalina recordó que el Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de uno a tres años por amenazas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No obstante, adelantó que se revisará si se configura algún otro delito por el cual se pueda imputar en estos casos.
"Le estamos dando toda la seriedad a estos hechos y vamos a seguir trabajando con las autoridades para investigarlos", dijo.
no te pierdas estas noticias
Investigación en curso por amenazas de bomba en la UNAM
El Universal
Las autoridades continúan trabajando en la investigación de las denuncias por amenazas de bomba en la UNAM
Violencia Digital en la Mira: Propuesta de Ley en México
El Universal
La propuesta busca proteger a las víctimas de acoso virtual en plataformas digitales. ¿Cómo impactará esta medida en la sociedad?
Confrontación en el parlamento por conflicto Palestina-Israel
El Universal
La sesión parlamentaria se torna caótica ante la disputa por el conflicto entre Palestina e Israel.