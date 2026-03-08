Ivanna, niña de 9 años, exige sentencia para su violador en marcha 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).-

, alzó la voz para pedir que su violador sea sentenciado. Durante la marcha de este 8 de marzo, acompañada de su mamá se manifestó vestida de princesa y contó sufrente aque le aseguraron: "¡no estás sola!"."Fuipor un hombre, tenía. Ahorita no le han dado su sentencia, está en prisión, pero estoy muy triste porque no le han dado su sentencia, ya quiero que se la den", dijo durante su participación en el micrófono abierto.Entre lágrimas, contó que fuepor un sujeto en los baños en la, donde también fue víctima de, amenazada e intimidada por su agresor."Está en la cárcel pero estoy muy triste aún así, no he superado tanto el dolor. Tuve tresy me pegaba, mi mamá se dio cuenta porque traíaen todos lados, en los brazos y en las manos. Una vez que yo intenté escapar, él me golpeó, él me hacía sufrir mucho, me gritaba y me amenazaba de que iba a matar a mi mamá", contó.Al escuchar sule hicieron saber que es unpara todas las niñas y entonaron: "hija, escucha, tu madre esta en la lucha" y "amiga, hermana, aquí está tu manada".Este año, la movilización por else centró en la, niños y adolescentes, pues en el pronunciamiento oficial, exigieron un alto al, la explotación y demandaron educación sexual en todas las escuelas para prevenir y visibilizar el abuso sexual."Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan", "las niñas, marchando, también están luchando", "escucha, idiota, las niñas no se tocan", fueron algunas de lasque lanzarony mujeres feministas ante las cifras de violencia hacia las infancias.En distintos espacios, más mujeres contaron cómo sobrevivieron a violencia sexual cuando eran niñas, la mayoría, fuepory sus casos siguen en laEn el mitin de mujeres feministas en el, denunciaron que solo 1 de cada 5 feminicidios se investigan en México y 90% de los delitos sexuales se quedan sin castigo.