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Gobierno de Sheinbaum avanza en rehabilitación de caminos

Se reportan 78 puentes y más de 700 kilómetros de nuevas carreteras en proceso.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 12:35 p.m.
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Gobierno de Sheinbaum avanza en rehabilitación de caminos
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      Como parte de su Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó obras en infraestructura carretera, así como la atención a baches en la red carretera federal.


      En un spot difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno construye y rehabilita 78 puentes, 709 kilómetros de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales.

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      "Además, estamos quitando los baches de la red carretera federal. Con honestidad, damos resultados", señaló en su mensaje.
      "¿Sabes qué pasa cuando un camino está en buenas condiciones? Llegas seguro y pasas más tiempo con tu familia", refiere en las imágenes mientras se proyectan imágenes de la inauguración del Puente Nichupté en Cancún que inauguró en mayo pasado.

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