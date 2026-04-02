Joven de 22 años es rescatado tras ser arrastrado en playa de Los Cabos

LA PAZ, BCS., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Un

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luego de ser arrastrado mar adentro en una playa de, en el municipio de Los Cabos.Elementos delde la localidada lasla noche del miércoles.El joven había ingresado al mar minutos antes en la zona de playa del, y no pudo salir debido alen la zona, sitio que es identificado comoLocalización mar adentroEldeconfirmó que tras arribar al sitio y con, los rescatistas lograron ubicar al joven aproximadamente aLas maniobras dese realizaron por personal de la, quienes lograron poner a salvo al hombre sin que se reportaran lesiones de gravedad.En el operativo participaron también elementos dey personal del, quienes brindaron apoyo durante la emergencia.reiteraron a turistas y residentes el llamado aen zonas de playa, especialmente durante la noche y en condiciones de