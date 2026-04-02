Joven de 22 años es rescatado tras ser arrastrado en playa de Los Cabos
Elementos de bomberos, Cruz Roja y Seguridad Pública colaboraron en el operativo.
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LA PAZ, BCS., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Unjoven de 22 años fue rescatado
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luego de ser arrastrado mar adentro en una playa de San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de la localidad atendieron el reporte a las 22:00 horas la noche del miércoles.
El joven había ingresado al mar minutos antes en la zona de playa del Hotel Vidanta, y no pudo salir debido al fuerte oleaje en la zona, sitio que es identificado como no apto para nadar.
Localización mar adentro
El Departamento de Bomberos de San José del Cabo confirmó que tras arribar al sitio y con apoyo de iluminación, los rescatistas lograron ubicar al joven aproximadamente a 150 metros mar adentro.
Las maniobras de búsqueda y rescate se realizaron por personal de la Estación Central, quienes lograron poner a salvo al hombre sin que se reportaran lesiones de gravedad.
En el operativo participaron también elementos de Cruz Roja Mexicana, Seguridad Pública y personal del complejo turístico, quienes brindaron apoyo durante la emergencia.
Autoridades reiteraron a turistas y residentes el llamado a extremar precauciones en zonas de playa, especialmente durante la noche y en condiciones de baja visibilidad.
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