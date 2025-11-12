Jóvenes provocan indignación al colocar pirotecnia en la cola de un burro en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En redes sociales circuló un video que muestra a dos jóvenes colocando pirotecnia en la cola de un burro, hecho que habría ocurrido en la comunidad de Boyé, en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

En las imágenes se observa a uno de los agresores persiguiendo al animal, al parecer mientras lo sostiene con una cuerda del cuello. Segundos después, se puede ver a ambos jóvenes sosteniendo al burro mientras comienza a encenderse un cohete que le colocaron en la parte trasera, lo que provoca que el animal se asuste e intente huir.

La agresión fue compartida por la usuaria Karen Montes, quien señaló que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

"Confío plenamente en que las autoridades harán su trabajo con seriedad, que investigarán a fondo y que este caso llegará hasta donde tenga que llegar", escribió Montes en su publicación.

La agresión provocó el enojo de los usuarios de redes sociales, quienes exigen justicia y un castigo ejemplar para los responsables.

Tras la agresión, la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, informó que giró instrucciones para que el equipo jurídico municipal y el Centro de Atención Animal Municipal (CAAM) atiendan el caso.

"En Cadereyta no toleraremos el maltrato animal", afirmó.

Horas después, señaló que la Coordinadora del CAAM asistió a revisar al animalito y se determinó que no sufrió lesiones que pongan en riesgo su vida.

"Actualmente se encuentra estable", mencionó.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri calificó la agresión como "aberrante" y aseguró que el caso será revisado por las autoridades para determinar las sanciones correspondientes.

Recordó que su administración trabaja en una nueva legislación en materia de protección animal, conocida como la Ley Oli, la cual busca endurecer las sanciones por maltrato animal y prevenir actos de crueldad como el ocurrido recientemente.

"Como saben, ya estamos haciendo la nueva ley, la Ley Oli. Tenemos que ver qué día fue este hecho, que ya no se ha revisado. Yo tengo reunión con Seguridad para ver qué vamos a hacer con este tema", señaló.

Subrayó que el gobierno estatal no tolerará este tipo de conductas y que se revisarán los hechos en coordinación con las autoridades de seguridad.

"Es aberrante lo que hacen, pero ya viene la nueva ley, la Ley Oli, y espero que esto por supuesto tenga una consecuencia", enfatizó.