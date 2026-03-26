logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente del Senado de Jordania en México

La reunión destacó la solidaridad y coordinación entre México y Jordania ante conflictos en Medio Oriente.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 05:41 p.m.
A
Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente del Senado de Jordania en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El canciller Juan Ramón de la Fuente mantuvo un encuentro con el presidente del Senado de Jordania, Faisal Akef Al-Fayez, quien hace una visita de trabajo en México.

Cooperación México-Jordania en evacuaciones

En la cancillería, agradeció a su país debido al apoyo para facilitar las evacuaciones de connacionales que estaban en lugares del conflicto de Medio Oriente.

Adicionalmente, destacó que la cooperación entre ambos países debe basarse en el respeto, la solidaridad y la generosidad, lo cual permite respuestas "coordinadas y eficientes" frente a esta clase de situaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Participación de autoridades en el encuentro

A De la Fuente lo acompañó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat; y el director general de Coordinación Política, Pedro Matar.

Por parte de Jordania, estuvieron presentes Adli Qasem Al-Khaledi; el secretario general del Senado, Abdel Rahim Al-Waked, y el asesor de Medios del Senado, Hikmat Shaher Al-Momani.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente del Senado de Jordania en México
Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente del Senado de Jordania en México

Juan Ramón de la Fuente recibe a presidente del Senado de Jordania en México

SLP

El Universal

La reunión destacó la solidaridad y coordinación entre México y Jordania ante conflictos en Medio Oriente.

Guardia Nacional se prepara para Mundial 2026 con adiestramiento táctico
Guardia Nacional se prepara para Mundial 2026 con adiestramiento táctico

Guardia Nacional se prepara para Mundial 2026 con adiestramiento táctico

SLP

El Universal

Con 497 elementos, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención fortalece su capacidad operativa.

Industria automotriz respalda programa de Claudia Sheinbaum
Industria automotriz respalda programa de Claudia Sheinbaum

Industria automotriz respalda programa de Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

El programa asigna 2 mil millones de pesos para incentivar la compra de vehículos pesados nuevos producidos en México.

SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar símbolos mayas en publicidad
SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar símbolos mayas en publicidad

SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar símbolos mayas en publicidad

SLP

El Universal

La decisión responde a una solicitud del Gran Consejo Maya de Quintana Roo desde 2022.