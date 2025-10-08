La Patrulla Fronteriza elogia a los Grupos Beta del INM

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del 35 aniversario de la creación del Grupo Betas del Instituto Nacional de Migración (INM), la Patrulla Fronteriza reconoció a sus integrantes como unos "ángeles".

Gilberto Higuera Bernal, director general de Coordinación de Oficinas de Representación, en representación del comisionado nacional de INM, Sergio Salomón Céspedes, anunció que los grupos Beta serán apoyados con más equipamiento, capacitación y recursos para el auxilio de las personas migrantes.

Bernardino Soto, jefe de división de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, contó que durante sus últimos 23 años de servicio ha sido testigo de los avances, dedicación, empatía y honor de quienes integran los Grupos Beta.

En Tijuana, Baja California, se realizó la ceremonia por el 35 aniversario de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, donde quienes integran los 22 equipos ubicados en nueve estados del país, recibieron un reconocimiento a su trayectoria y labor humanitaria hacia la población en contexto de movilidad.

Alejandro Salinas, coordinador de Grupos Beta, informó que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 se orientó a 68 mil 296 personas migrantes nacionales y extranjeras, de las cuales 61 mil 249 recibieron asistencia social, 74 fueron rescatadas y 2 recibieron primeros auxilios.