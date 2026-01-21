logo pulso
La SCJN atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio

Por mayoría de seis votos, el pleno ejerció este miércoles su facultad para revisar el amparo

Por El Universal

Enero 21, 2026 02:42 p.m.
La SCJN atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Por mayoría de seis votos, el pleno ejerció este miércoles su facultad para revisar el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, que tumbó la sentencia de 45 años de prisión que se le impuso al michoacano por el delito de homicidio, al considerar que debió ser juzgado en el fuero común y no en el fuero federal.

De esta manera, el caso se turnará a alguno de los ministros, a excepción de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quién se declaró impedida para votar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción porque fue fiscal de derechos humanos en la FGR, para que elabore un proyecto de sentencia que deberá presentar al pleno para su análisis y votación.

En octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado dejó sin efecto la sentencia de 45 años de cárcel que se le dictó a Mario Aburto Martínez, y ordenó dictarle una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California, en marzo de 1994, cuando cometió el magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana.

Lo anterior, porque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no condujo el proceso penal bajo lo establecido en el Código Penal del estado de Baja California.

Al momento del magnicidio, registrado el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en dicha entidad con una pena de 15 a 30 años de prisión.

No se pueden revisar sentencias pasadas de salas

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la determinación

