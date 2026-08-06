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La Ssa confirma 33 casos de ciclosporiasis

Por EFE

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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La Ssa confirma 33 casos de ciclosporiasis
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      Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

      En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.

      La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato, identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.

      "Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas", afirmó la Secretaría de Salud.

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      Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en Quintana Roo, donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección.

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