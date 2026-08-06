La Ssa confirma 33 casos de ciclosporiasis
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.
En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.
La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato, identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.
"Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas", afirmó la Secretaría de Salud.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en Quintana Roo, donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección.
no te pierdas estas noticias
Cerrar revisión del T-MEC destrabaría inversiones por 100 mil mdd
El Universal
Empresarios estiman que más de 100 mil millones de dólares están pendientes de negociaciones del T-MEC para invertir en México.
México gana arbitraje ante CIADI por reclamo de inversión
El Universal
El CIADI resolvió que México no debe indemnizar a Cyrus Capital ni Contrarian Capital.
Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once
El Universal
El archivo de 'Aquí nos tocó vivir', reconocido por la UNESCO, resultó afectado en las primeras evaluaciones.