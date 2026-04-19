La vasta red empresarial de Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- En seis años, Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creó seis empresas con giros tan distintos como el envío y transferencia de dinero, los agronegocios, la extracción y exportación de material de construcción y cuarzo, y la distribución de hidrocarburos.

La información proviene de las actas notariales existentes en el Registro Público del Comercio de Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

Las empresas que fueron fundadas por Gutiérrez Müller son Keter Energy S.A. de C.V., Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos S.A. de C.V., Quartz Team International México S.A. de C.V., Quartz Stone S.R.L. de C.V., Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V.

En conjunto, declararon un capital social mínimo de 11.4 millones de pesos, de los cuales 2.2 millones fueron aportados directamente por Gutiérrez Müller.

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Por su parte, los socios del cuñado de López Obrador constituyeron cuatro empresas parecidas en nombres o giros a las suyas. Por ejemplo, Pagos del Bienestar LLC y Transfiriendo el Bienestar LLC, en Estados Unidos; Transferencias del Bienestar S.A. de C.V. y Mexus Payment S.A. de C.V., en México. El objetivo era el mismo: mover dinero entre los dos países. La estructura de empresas suma 46 personas, entre socios y fedatarios.

El 26 de marzo pasado, se dieron a conocer que Gutiérrez Müller fundó las firmas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar. Entre sus socios se hallan funcionarios expertos antilavado de dinero y los nombres de dos personas acusadas de blanqueo de capitales en Estados Unidos.

En un atípico comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera afirmaron que, en unos cuantos días y en fin de semana, realizaron un análisis de las empresas del cuñado del expresidente y no hallaron nada irregular.

El cuñado de López Obrador también inició dos firmas para comercializar cuarzo en conjunto con Antonio Morales Díaz, ahora alcalde de Tapalpa, Jalisco, el sitio donde se escondía y fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Las empresas se llaman Quartz Team International México y Quartz Stone.

En esta ocasión se dan a conocer los nombres de dos empresas más de Gutiérrez Müller y se dimensiona la estructura de compañías y socios que lo han acompañado.

Empresas y socios en hidrocarburos y agronegocios

Concluida la administración de su cuñado López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Müller registró una nueva empresa. En septiembre pasado se presentó en las oficinas de Carlos Luviano Montelongo, notario en Zapopan, y solicitó el registro de Keter Energy, una firma dedicada a la adquisición, compra, venta, importación, exportación, comisión, distribución, comercialización, almacenamiento y transportación de petróleo, gasolina, gas, diesel, combustibles, aditivos para combustibles, aditivos para carburantes, lubricantes y, en general, toda clase de hidrocarburos y residuos derivados en México y el extranjero.

Junto con Gutiérrez Müller se asociaron a partes iguales Arnulfo Espinoza Tolentino, quien fue presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, entre 2022 y 2025; Mario Martínez Sánchez; Mario Alberto Valderrábano Estévez; Óscar Javier Rodríguez Rodríguez, y Jorge Ferrer López.

También a los agronegocios

En julio de 2020, ante el notario 46 de Guadalajara de nombre Luis Valdez Anguiano, Gutiérrez Müller junto con 14 socios más constituyeron la empresa Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, con domicilio en la ciudad de Manzanillo, Colima. Se dedicaría a "exportar y distribuir toda clase de mercancías, en especial aquellas relacionadas con la explotación ganadera, agrícola, pecuaria o forestal".

Los socios, que coinciden con nombres de la vida pública de la región, son Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Colima; Rodrigo Vera Mendoza, dirigente sindical de transportistas en Colima; Juan Carlos Hueso Palacio, líder de trabajadores de la construcción en Jalisco, y J. Jesús Nolasco Rodríguez, constructor inmobiliario jalisciense. Sin embargo, en las actas no aparecen los RFC.

También está asociada una decena de personas, pero de ellas no hay mayor referencia pública.

No se encontraron registros públicos de que alguna de las empresas de esta red haya obtenido contratos con gobiernos.

Empresas de transferencias y acusaciones antilavado

En 2021, Gutiérrez Müller formalizó Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar en México, y sus socios en Estados Unidos registraron la empresa espejo Pagos del Bienestar LLC. Los inversionistas continuaron con el mismo giro, aunque ya sin su acompañamiento, según se lee en los registros públicos.

La estructura alrededor del cuñado sumó tres empresas más dedicadas a las transferencias de dinero y a los "negocios de todo tipo" prácticamente con los mismos socios con los que Gutiérrez Müller había iniciado los emprendimientos del Bienestar.

El 30 de abril, en las oficinas del notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, en Jalisco, se registró MexusPayment S.A. de C.V. Fue la misma fecha y ante el mismo notario que Pagos del Bienestar. La erigieron con el objetivo de ofrecer "servicios de apoyo a los negocios (...) relacionados con el ramo de la tecnología", así como la "consultoría en procesamiento de pagos, administración de pagos y servicios propios y de terceros; gestión en prestaciones de servicios y procesamiento de pagos".

Los socios de constitución de MexusPayment fueron Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares, Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva, estos últimos acusados de lavado de dinero en Estados Unidos.

Además, en junio de 2022, Efrén Calderón González y Antonio Ayala Ayub constituyeron en Arizona la empresa Transfiriendo el Bienestar LLC, dedicada a las transferencias de dinero, de acuerdo con los documentos.

En septiembre de 2022, el grupo registró Transferencias del Bienestar S.A. de C.V., de nuevo ante el notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez; se dedicaría a la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos.

En la sociedad aparecen Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Alejandro Medina Custodio, José Luis López Valera y Jorge Luis Cuéllar Miramontes.

Gutiérrez Müller, Cleland y Grijalva no fueron registrados en esta compañía.

Paso a paso

Estas son las empresas que fueron fundadas por Rodrigo Gutiérrez Müller:

1 Quartz Team International México, creada en marzo de 2020. Comercializa cuarzo.

2 Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, constituida en junio de 2020. Se dedica a los agronegocios.

3 Envíos del Bienestar, establecida en enero de 2021. Se ocupa de transferencias de dinero.

4 Pagos del Bienestar, fundada en abril de 2021. Lleva a cabo transferencias de dinero.

5 Quartz Stone, creada en julio de 2021. Comercializa cuarzo.

6 Keter Energy, instaurada en septiembre de 2025. Realiza comercio de gasolinas.

Datos

11.4 millones de pesos declararon como capital social mínimo el conjunto de empresas donde participa Gutiérrez Müller.

2.2 millones de pesos fue el capital con el que participó directamente Gutiérrez Müller.

46 personas conforman la estructura empresarial del cuñado de AMLO. La mayoría las inició durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.