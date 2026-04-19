En Sonora vuelca pipa con amoniaco

Hermosillo, Son.- La volcadura de una pipa cisterna que transportaba amoniaco provocó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno la mañana del sábado en la carretera Guaymas-Hermosillo, con un saldo de 27 personas intoxicadas, informaron autoridades municipales.

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, detalló que los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, entre ellas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, el IMSS de la calle 10 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se reportan fuera de peligro. El conductor de la pipa permanece bajo observación médica, mientras que otra persona fue llevada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Hermosillo, donde su estado se reporta estable.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó una nube tóxica que obligó a activar protocolos de emergencia en la zona. En este contexto, el operador de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa trasladó a usuarios a un hospital del IMSS en Guaymas, luego de que la unidad atravesara el área afectada por el químico, para que recibieran atención médica preventiva.

En el lugar trabajaron de manera coordinada elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, corporaciones policiales, así como personal de la Marina, la Defensa Nacional y la Cruz Roja, con el objetivo de contener los riesgos y garantizar la seguridad de la población.

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