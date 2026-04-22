Lanzan estrategia nacional de salud mental para jóvenes tras tiroteos

El Gobierno de México presentó este miércoles la estrategia nacional de salud mental 'ABC de las emociones', dirigida a jóvenes de 14 a 18 años, progenitores, cuidadores y docentes, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en el país, como el tiroteo mortal de Teotihuacán.

Estrategia nacional para jóvenes y comunidades educativas

La coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, explicó durante la conferencia de prensa presidencial que el plan incluye una campaña de sensibilización en distintos espacios públicos y medios de comunicación, así como guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Aunado a ello, habrá actividades de integración escolar, brigadas de apoyo, centros comunitarios y una línea telefónica y de mensajes de texto para solicitar ayuda.

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"La idea es que sepan que no están solos o solas, que existen herramientas para cuidar y cuidar a otros y otras y que siempre pueden buscar apoyo cuando lo necesitan", señaló.

Contexto y respuesta ante episodios violentos recientes

La campaña llega luego de que en marzo pasado un adolescente de 15 años asesinara en el occidental estado de Michoacán (oeste) a dos profesoras de una escuela preparatoria con un rifle de asalto calibre 5.56.

Pérez Gay recordó que la salud mental "no es solo responsabilidad de una sola persona" ya que "también se necesitan entornos que cuiden, instituciones que acompañan y un Gobierno que atiende las causas del malestar".

En ese sentido, la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia tiene seis ejes principales y enfatizó que "nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema".

Indicó que el programa se centrará principalmente en las escuelas, que es donde está la mayoría de los jóvenes.

Entre las acciones anunciadas destacan la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, asambleas con madres y padres de familia, y el fortalecimiento de la Línea de la Vida con más profesionales especializados.

"Esta es una estrategia nacional y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo", sostuvo la mandataria.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, señaló que las escuelas son fundamentales para la estrategia pues no se ven "solo como un espacio para la transmisión de conocimientos, sino un espacio donde se forma comunidad".

Mientras que el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el plan está orientado a la prevención temprana.

"Lo importante es cómo prevenirlo", dijo, al advertir que la población adolescente presenta mayores niveles de malestar psicológico, exposición a la violencia y consumo de drogas, factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales y conductas violentas.

La presentación de la estrategia ocurre dos días después del ataque armado en Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos, un hecho que reavivó el debate sobre salud mental y prevención de la violencia en el país.