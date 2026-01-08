logo pulso
Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico

La Semar informa sobre los procesos de licitación para servicios de seguridad y vigilancia del Tren Interoceánico

Por El Universal

Enero 08, 2026 07:41 p.m.
Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura del poblado Nizanda, en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre, que dejó 14 fallecidos y decenas de heridos, la Secretaría de Marina (Semar) informó que se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones y tramos asignados, así como seguro de pasajeros para el periodo 2026.

Indicó que, como parte del proceso inicial, en noviembre de 2025 se inició la investigación de mercado y se solicitaron cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas.

En un comunicado, la Semar detalló que en diciembre de ese mismo año se realizó la apertura de cinco de ellas.

Tras un análisis técnico, administrativo y legal de las propuestas, el 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo, mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para garantizar el correcto desarrollo del servicio.

Indicó que, en diciembre de ese mismo año, se realizó la apertura de cinco de ellas y tras un análisis técnico, administrativo y legal de las propuestas, el 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo, mediante el cual la licitación fue declarada desierta.

Esto, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para garantizar el correcto desarrollo del servicio.

La Semar destacó que, en el caso de seguro de pasajeros, se estableció un convenio temporal de un mes, del 1 al 31 de enero de 2026, con la empresa Ve Por Más del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V.

Esto para garantizar la continuidad del servicio de seguro y actualmente se ha reiniciado la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas en equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis.

Así como ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, incluyendo gastos funerarios.

En cuanto al tema de infraestructura, la Semar refirió que del 9 de diciembre de 2025 se realizó la investigación de mercado para la contratación del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales de la Entidad en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, solicitándose cotización a diez empresas.

Recibiendo respuesta de tres; posteriormente, el 11 de diciembre se publicó la convocatoria de la licitación correspondiente en el portal de Compras MX, que fue declarada desierta el 19 de diciembre al no cumplir las propuestas recibidas con los requisitos técnicos.

Posteriormente se gestionó un convenio modificatorio para extender por un mes, del 1 al 31 de enero de 2026, la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C.V., en tanto se realiza una nueva investigación de mercado e inicia el procedimiento de contratación del servicio para el ejercicio fiscal 2026.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad y el correcto funcionamiento de esta infraestructura estratégica, asegurando que cada proceso de contratación se realice en beneficio del interés público y del bienestar de la población.

SLP

El Universal

