Largas filas por monedas mundialistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La emoción por tener algún recuerdo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 unió a numismáticos y público en general, ni el frío o el sueño fueron impedimento para que, desde una noche antes, personas hicieran fila en la calle Fray Pedro de Gante con el objetivo de conseguir la colección de monedas mundialistas.

Las personas comenzaron a hacer filas desde un día antes para adquirir las monedas bimetálicas que son, por el momento, las únicas cuatro piezas, de 12, que se pueden adquirir.

Iván Octaviano llegó a las 11:00 horas del lunes 18 de mayo, y consiguió una de las primeras 50 fichas repartidas.

"Hubo gente que llegó desde las 7 de la noche; algunos traían algo para sentarse o una cobija. Hubo personas que se acostaron en un cartón, pero el espacio es muy reducido", contó.

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Finalmente llegó su turno en ventanilla y con una sonrisa que mostraba que la espera había valido la pena, salió del canjeo a las 9:45 horas del día posterior al que arribó al lugar.

Carmen Hernández reveló que, junto a su pareja, llegó al lugar a las 4:30 horas del 19 de mayo, consiguiendo la ficha número 170 y recibiendo su efectivo hasta las 10:20 horas.

También hubo usuarios insatisfechos, quienes denunciaron la existencia de revendedores en la fila y el nulo respeto que hubo por parte de un sector de personas que se saltaron el orden.

Antonio Morales, se declaró orgulloso de ser mexicano.