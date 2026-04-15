Las claves del fracking en México, según el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de la presidenta

ha dado este miércoles el

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hacia la posibilidad de implementar laen el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética y disminuir la dependencia del extranjero.En la "" de Palacio Nacional presentó alque evaluará la viabilidad de implementar el fracking "no tradicional" en México, bajo un análisis que busca evitar un alto impacto ambiental en el desarrollo de esta técnica.Estas son lasen el país que alista el Gobierno Federal para aumentar en 38% laEn, losdelEste, dijo la Presidenta, ayudará a tomar "laposible para el futuro de México y para la".Cabe resaltar que el equipo está conformado por instituciones como la, ely la, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).Las personas que conforman este comité entregarán, en, unaque permitirá determinar bajo qué condiciones es factible o no la explotación de este tipo de gas en México, así como definir en qué regiones podría desarrollarse.La presidenta Sheinbaum explicó que si el dictamen científico resulta favorable, uno de los posibles escenarios sería avanzar en estudios en el, donde aseguró que hay condiciones que pueden facilitar el desarrollo de este proyecto.-----Consultas en comunidadesLa presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que se hará unade las posiblesante lano convencional.Según lo anunciado por la mandataria federal, no se hará ninguna acción que pueda perjudicar a las comunidades. Por ello, recordó que se han hecho consultas en donde se han rechazado proyectos, como con losSin embargo, aún no detalló si sería unao una, enfocada en la zona donde puede realizarse esta ""."A todos losque se oponen, lo que les decimos es que gamos a tomar unay obviamente vamos a", garantizó."No somos, que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la", aseguró la titular del Ejecutivo federal.-----de trasnacionalesSheinbaum Pardo también descartó la intervención deparaen México.Durante la conferencia matutina, aseguró que su gobierno es diferente al de las administraciones deHinojosa y; "¿cómo creen que nosotros, que hemos luchado tanto, vamos a entregar el petróleo a?", cuestionó.Sin embargo, reconoció que hay tecnologías que tienen en el exterior que probablemente se tienen que emplear para implementar esta técnica en México.-----, el objetivoLa Mandataria federal hizo un llamado a ver elcon ojos de soberanía energética. Aunque reconoció que en el pasado ella misma se opuso a la implementación del fracking, afirmó que hay"Lo peor que podemos decir es 'solo no'. Vamos a averiguar si, en efecto, haycon", indicó.Recordó que México importa alrededor del 75% delque consume, en su mayoría de, razón por la que insistió en la "" en la, que permite que no haya químicos tan contaminantes y reciclamiento del agua."Hay que voltear a ver nuevamente alcon ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental, porque no hay ningunaque sea de cero impacto ambiental", mencionó.