Alertan por intensa ola de calor en el país

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que del miércoles 15 al lunes 20 de abril se pronostica un incremento de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, alcanzando 40 a 45 °C en zonas del litoral del Pacífico mexicano.

Tan solo este miércoles, la Conagua alertó que una onda de calor prevalecerá en los siguientes estados: Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

Las ondas de calor duran varios días, incluso semanas, y suelen presentarse en gran parte del país, principalmente en los estados del norte y sureste.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) explicó que durante los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de abril, se presentará un Sistema de Alta Presión sobre el occidente y centro del país.

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Este fenómeno, alertó, generará condiciones de temperaturas inusualmente altas, fuertes rachas de viento y baja humedad en el ambiente, factores que en conjunto incrementan drásticamente el riesgo de incendios forestales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones ante la ola de calor que afectará a la mayor parte del territorio nacional, como evitar asolearse entre las 11:00 y las 16:40 horas.

De igual forma, hizo un llamado a vestir ropa suelta, de colores claros y preferentemente de manga larga.

Protección Civil pidió no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y recomendó beber agua simple, aunque no se tenga sed.

De acuerdo con las autoridades, es adecuado usar protector solar, gorra o sombrero, lentes de sol y sombrilla, así como disminuir en estos días el consumo de bebidas alcohólicas o con mucha azúcar.