Decomisan 900 kilos de cocaína en Guerrero

Ciudad de México.- Con el apoyo de un buque y una aeronave, la Marina Armada incautó más de 900 kilogramos de cocaína al suroeste de las costas del puerto de Acapulco, Guerrero, que representa una afectación económica de unos 210 millones de pesos a la delincuencia organizada, de acuerdo con estimaciones oficiales.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó que durante recorridos de vigilancia marítima y aérea personal naval—en funciones de Guardia Costera— avistó 30 bultos tipo costalilla a la deriva en el mar, que al ser revisados se detectó que contenían droga.

La dependencia informó que los paquetes, con la carga ilícita, estaban envueltos en plástico negro, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias.

Este decomiso representa una afectación económica de 210 millones de pesos para el traficante, además de que se evitó que alrededor de un millón 800 mil dosis de cocaína llegaran a los jóvenes.

Agregó que más de 46 toneladas de cocaína han sido incautadas en el mar en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en octubre cumplirá su primer año al frente del gobierno de México.