Ley 73 del Seguro Social se encuentra en fase final

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema de pensiones bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha representado, por décadas, la opción más atractiva para los trabajadores en México debido a sus beneficios superiores respecto a la Ley 97.

Sin embargo, este esquema tiene los días contados, y únicamente una generación alcanzará a pensionarse bajo sus condiciones.

El fin de una era en las pensiones mexicanas

En México, la Ley 73 del IMSS se aplica exclusivamente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Este régimen ofrece ventajas como una pensión vitalicia, incrementos anuales ligados al salario mínimo, acceso a servicios médicos para el trabajador y sus beneficiarios, así como pensiones por viudez, orfandad e invalidez.

¿Quiénes son los últimos en acceder a la Ley 73 del IMSS?

Los únicos trabajadores que podrán pensionarse bajo este régimen son aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. En términos prácticos, se trata de personas nacidas en 1979 o antes y que iniciaron su vida laboral antes de esa fecha.

Para acceder, se requiere cumplir con ciertos puntos clave:

Tener al menos 60 años (con aumento gradual del porcentaje de pensión hasta los 65).

Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas.

Mantener la conservación de derechos, es decir, que el periodo de baja no exceda la cuarta parte del tiempo cotizado.

No estar afiliado al IMSS al momento de solicitar la pensión.

Según el sitio de Pensiones Plus, aproximadamente para el 2035 la mayoría de los beneficiarios se habrá jubilado.

