Investigan muerte de paciente de un anexo

Un paciente de un centro de rehabilitación murió luego de que aparentemente fue golpeado en el lugar, los mismos encargados lo sacaron al exterior y lo dejaron sobre un viejo sillón en donde perdió la vida; las autoridades ya iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el caso.

El hecho se suscitó la tarde de este domingo, en que se reportó a las corporaciones policiales sobre el fallecimiento de un joven que estaba sentado sobre un sillón frente a una clínica de rehabilitación de adicciones en la calle Agua Azul de la colonia El Peñascal, denominada “Casa de Restauración Yireh”.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar como primeros respondientes para verificar el hecho, encontrando que había un joven sin vida sobre un sillón frente a la clínica y procedieron a acordonar el área.

En primeras investigaciones se estableció que el ahora occiso era un paciente de la clínica que estaba internado por adicciones, el cual había sido sacado por los mismos encargados del lugar que lo dejaron en el sillón donde finalmente falleció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En forma extraoficial se informó que a simple vista el ahora occiso presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, además que tenía huellas en las muñecas de haber sido esposado.

Ante el suceso, los encargados de la clínica dejaron salir a los demás pacientes que regresaron con sus familiares.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para conocer las causas de la muerte y posteriormente entregarlo a los familiares.