Ley Trasciende llega al Senado y genera debate sobre eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La denominada "

", impulsada por la activista

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, ha logrado llegar aly ha originado un nutrido debate sobre el derecho a la muerte digna entre la sociedad civil,y la Iglesia, sin embargo, ¿qué es lo que propone y qué cambios prevé a la Ley General de Salud?De entrada, la iniciativa propone ladelde dicha ley, que establece que "queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el, bajo el amparo de esta ley y, en tal caso, se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables".En ese sentido, eldelconsidera que "el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años".Ante ello, lapropone la adición dela la Ley General de Salud, que en su Artículo 166 Ter plantea regular elen México, garantizando que quienes padezcan una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad o condición crónico-degenerativa discapacitante y amenazante para su salud, sin posibilidad de cura puedan acceder si es su voluntad a los medicamentos que les causen la muerte de manera anticipada sin dolor.El proyecto incluye diversas adiciones, entre las que destacan el, que explica que la aplicación del apartado se debe regir por la, la autonomía personal, el consentimiento libre, informado y reiterado, el acceso universal, la complementariedad con cuidados paliativos y la no sustitución de la voluntad.Ela la eutanasia, que detalla que para solicitar la eutanasia, la persona deberá ser una persona mayor de 18 años; estar en pleno uso de sus facultades mentales; y contar con undeo una enfermedad o padecimiento crónico-degenerativa discapacitante y amenazante para la salud sin posibilidad de cura, según criterios médicos aceptados por dos médicos.Adicionalmente, haber recibido, completa y comprensible sobre su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas y opciones de cuidados paliativos; expresar su voluntad de manera libre, informada, reiterada y por escrito, antey que este de fe; y refrendar ante el Notario al menos 5 días después su voluntad de acceder a la eutanasia.El. Procedimiento de, que señala que la solicitud deberá ser presentada por el paciente ante, la cual incluirá el diagnóstico médico actualizado deo una enfermedad o padecimiento crónico-degenerativo discapacitante y amenazante, sin posibilidad de cura que incluya firma y número de cédula.Así como también un diagnóstico de confirmación realizado por otro médico deo una enfermedad crónico-degenerativa discapacitante sin posibilidad de cura que incluya firma y número de cédula; y precisa que la solicitud deberá ser ratificada antemínimo 5 días después del inicio del trámite y, de cumplirse los requisitos, el Notario expedirá lacorrespondiente.El: Eutanasia en casos decrónicas-degenerativas, que puntualiza que toda persona mayor de edad podrá registrar su voluntad anticipada de recibir la eutanasia ante, en caso de que en un futuro sufra una enfermedad mental discapacitante y que resulte amenazante para su salud, la cual debe de ser una enfermedad crónica-degenerativa.Enfatiza que en dicho documento deberá nombrar unanticipada para tramitar laen caso de que en un futuro sufra una enfermedad mental discapacitante; y establece que la voluntad anticipada en casos decrónicas-degenerativas podrá ser modificada o revocada en cualquier momento, siguiendo las mismas formalidades de su otorgamiento.El. Derechos de las personas solicitantes, que destaca que las personas que soliciten la eutanasia tendrán derecho a recibir, completa y comprensible sobre su estado de salud, pronóstico y alternativas terapéuticas y ser tratadas con respeto, confidencialidad y sin discriminación por motivos de género, etnia, religión, condición socioeconómica o cualquier otra circunstancia.Además, revocar su solicitud en cualquier momento, sin necesidad de justificación y acceder a cuidados paliativos integrales, conforme al Título Octavo Bis, incluso si optan por la eutanasia.El, que dispone que lospodrán ejercer lapor motivos éticos, religiosos o personales, notificándolo por escrito a la institución y al paciente solicitante y las instituciones de salud pública garantizarán la disponibilidad de personal no objetor y canalizarán a la persona solicitante en un plazo no mayor a 48 horas, evitando cualquier demora injustificada.El, que aborda las obligaciones de la, quien deberá capacitar al personal de salud en los procedimientos, principios éticos y derechos humanos relacionados con la muerte digna; contar con los medicamentos suficientes e idóneos para garantizar el acceso gratuito a este derecho; y supervisar el cumplimiento de este Título en todos los hospitales públicos.Asimismo, expone que, en caso de aprobarse, elentrará en vigor al día siguiente de su publicación en el(DOF).El proyecto se encuentra respaldado porde todos los, con excepción del PAN, entre ellos Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Lilia Margarita Valdez Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega de Morena; Geovanna Bañuelos de la Torre del PT; y Francisco Daniel Barreda Pavón y Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, el cual puede ser consultado íntegramente en